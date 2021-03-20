Учёные увидели, что новые поколения хилее предыдущих

Речь идёт о членах поколения X (1965-80 годы рождения) и поколения Y (1981-99 годы рождения). Они демонстрируют более низкий уровень физического здоровья, а также более высокий уровень нездорового поведения — алкоголизма и курения. Ещё у современных поколений чаще бывают депрессии.

Учёные использовали данные Национального обследования здоровья и питания в период с 1988 по 2016 годы, а также данные Национального обследования состояния здоровья в период с 1997 по 2018 годы.

У белых людей нового поколения основным виновником ухудшения здоровья стало увеличение риска метаболического синдрома, а вот у темнокожих — рост хронических воспалений.