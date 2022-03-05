Учёные увидели, как в мозге формируется память

Учёные работали с генетически модифицированными рыбками данио, которых легко изучать, потому что в личиночном состоянии они от природы прозрачны. Исследователи ожидали, что при формировании памяти мозг немного реструктурирует свои нейронные пути, но вместо этого обнаружили значительное развитие нейронных связей. «Возможно, то, что мы рассматриваем, является эквивалентом твердотельного накопителя», — отметили учёные.

Сначала исследователи научили личинок данио-рерио ассоциировать свет с перегревом. Они начинали пытаться уплыть, когда видели свет, и учёные сделали снимки рыб до и после, чтобы зафиксировать их мозговую активность.

Конечно, у людей всё устроено сложнее, чем у рыб, и исследователям только предстоит всё изучить.