Учёные увидели, когда жидкость ведёт себя как твёрдое тело

В частности, авторы работы изучали необычное поведение жидкости в ответ на стресс. Иногда жидкость, в данном случае смесь кукурузного крахмала с водой, внезапно уплотняется и становится твёрдой при воздействии на неё.

Учёные использовали высокоскоростную камеру, чтобы наблюдать за этим процессом. Исследователи смешали кукурузный крахмал с водой, а затем поместили его в узкую ёмкость, через которую пропускали воздух под давлением. Этот воздух выталкивал жидкость. При достаточном значении давления жидкость начинала «трескаться», как твёрдое тело.

На записи ниже можно наблюдать этот процесс. Он был заснят со скоростью тысяча кадров в секунду, но показывается с 24 кадрами в секунду.