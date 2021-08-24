Учёные увидели в плавниках рыб способ улучшить современные самолёты

Рыбьи плавники представляют собой один из самых элегантных способов взаимодействия с водой. Они достаточно гибкие, чтобы принимать самые разные формы, но при этом остаются жёсткими, чтобы не сломаться от воды.

Их секрет заключается в строении. Большинство рыб имеют лучи — длинные и тонкие костные структуры. Рыбы могут изменять форму своих плавников с помощью мышц и сухожилий, которые управляют каждым лучом.

Исследователи изучили механические свойства этих сегментированных лучей с помощью теоретических моделей и напечатанных на 3D-принтере плавников. Оказалось, что многочисленные маленькие костные сегменты позволяют деформировать лучи. Поэтому мышцы и сухожилия у основания лучей трансформируют плавник с минимальным усилием. Также строение предотвращает разрушение плавников.

Такие конструкции могут принести много пользы в аэрокосмической отрасли. Изменяемые крылья могут совершить революцию в самолётостроении.