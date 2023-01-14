Учёные узнали, что дельфины кричат

Два дельфина во время эксперимента были помещены в водоём и снабжены звукозаписывающими устройствами. Животные должны были работать вместе, нажимая на подводные кнопки с интервалом в одну секунду друг от друга. Их выпускали из исходной точки во время каждого испытания. Иногда одного из дельфинов удерживали от пяти до десяти секунд, а другого немедленно отпускали. В испытаниях с отсроченным высвобождением дельфинам приходилось полагаться исключительно на голосовое общение, чтобы координировать нажатие кнопки.

Исследователи обнаружили, что когда из подводного динамика воспроизводился повышенный уровень шума, оба дельфина компенсировали это изменением громкости и продолжительности своих криков.