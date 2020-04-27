Учёные узнали, что древние римляне перерабатывали мусор

Эти мусорные свалки располагались недалеко от городских стен. Раньше учёные считали, что они образовались из-за землетрясения, которое стало следствием извержения Везувия.

Теперь учёные поняли, что эти объекты были сооружены искусственно. Более того, материал оттуда римляне использовали для строительства городских объектов.

«Мы обнаружили, что часть города была построена из мусора. Груда отходов за стеной не была материалом, который был выброшен просто, чтобы избавиться от него. Мусор за стеной был собран и отсортирован, чтобы повторно продать в пределах стены», — рассказали учёные журналистам Guardian.