Учёные узнали, что ещё хуже для природы, чем пластиковые пакеты

Как отметили учёные, компостируемые пакеты хоть и могут должным образом перерабатываться при высоких температурах на специальных предприятиях, в основном они выбрасываются вместе с обычными отходами, а затем отправляются на свалку, где выделяют метан.

Метан — это парниковый газ. Интересно, что пластиковые пакеты выделяют очень мало парниковых газов на свалках. Но это, конечно, не делает их хорошими. Исследователи обнаружили, что компостируемая упаковка производит в среднем 227 граммов эквивалента CO2 на мешок по сравнению со 118 граммами в среднем для пластика.