Наука и технологии
Сегодня 16:40
Учёные узнали, что курили древние майя
Помимо табака
Учёные изучили больше десяти сосудов «вененерас» индейцев майя и узнали, что курили древние люди. Дело в том, что они хранили курительные смеси именно в этих сосудах.
Учёные предполагают, что шаманы индейцев применяли психоактивные растения для «общения» со сверхъестественными существами. Вероятно, такие смеси хранили в специальных сосудах. Исследователи решили, что на роль хранилищ подходят те самые «вененерас» — небольшие керамические контейнеры. Такие находили на раскопках комплексов древних майя.
Учёные изучили 14 «вененерас». В сосудах обнаружили следы табака двух видов: Nicotiana tabacum и N. Rustica, а также мексиканского эстрагона, или бархатцев лучистых Tagetes lucida. По мнению исследователей, индейцы майя добавляли последнее растение к табаку, чтобы сделать курение приятнее.