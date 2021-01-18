Учёные узнали, что курили древние майя

Учёные предполагают, что шаманы индейцев применяли психоактивные растения для «общения» со сверхъестественными существами. Вероятно, такие смеси хранили в специальных сосудах. Исследователи решили, что на роль хранилищ подходят те самые «вененерас» — небольшие керамические контейнеры. Такие находили на раскопках комплексов древних майя.

Учёные изучили 14 «вененерас». В сосудах обнаружили следы табака двух видов: Nicotiana tabacum и N. Rustica, а также мексиканского эстрагона, или бархатцев лучистых Tagetes lucida. По мнению исследователей, индейцы майя добавляли последнее растение к табаку, чтобы сделать курение приятнее.