Наука и технологии
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Учёные узнали, что может мешать вам стать счастливым

Дело не в вас
В новом исследовании учёные опросили 7443 человека из 40 стран об их эмоциональном благополучии, удовлётворенности жизнью и настроении. Авторы работы узнали, что может мешать людям чувствовать себя счастливыми.
Учёные узнали, что может мешать вам стать счастливым

Новое исследование показало, что постоянное стремление быть счастливым на самом деле создаёт невозможную, недостижимую цель и, таким образом, приводит к чувству уныния. Эффект усиливается в странах с более высокой планкой счастья. Так, взаимосвязь между социальным давлением, направленным на то, чтобы быть счастливым, и низким благополучием была почти в два раза сильнее в странах с более высокими показателями Мирового индекса счастья.

Учёные отметили, что чрезмерный акцент на позитиве может создать недостижимую эмоциональную норму, которая по иронии судьбы ставит под угрозу личное благополучие.

Источник: The Telegraph
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