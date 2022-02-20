Учёные узнали, что может мешать вам стать счастливым

Новое исследование показало, что постоянное стремление быть счастливым на самом деле создаёт невозможную, недостижимую цель и, таким образом, приводит к чувству уныния. Эффект усиливается в странах с более высокой планкой счастья. Так, взаимосвязь между социальным давлением, направленным на то, чтобы быть счастливым, и низким благополучием была почти в два раза сильнее в странах с более высокими показателями Мирового индекса счастья.

Учёные отметили, что чрезмерный акцент на позитиве может создать недостижимую эмоциональную норму, которая по иронии судьбы ставит под угрозу личное благополучие.