Учёные узнали, что незрячие ощущают лучше, чем люди со зрением

В эксперименте 36 слепых и 36 зрячих людей попросили отследить собственное сердцебиение, не проверяя пульс и не прикасаясь к телу. В то же время исследователи записали настоящую частоту сердечных сокращений участников с помощью оборудования. Затем они сравнили данные.

Анализ показал, что слепые участники лучше воспринимали сердцебиение, чем зрячие. Группа незрячих имела среднюю точность 0,78, в то время как зрячие имели точность в среднем 0,63.