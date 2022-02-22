Учёные узнали, что происходит в мозге умирающего человека

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Учёные узнали, что происходит в мозге умирающего человекаЭто похоже на сон или медитацию
Группа учёных впервые в истории сделала непрерывную электроэнцефалограмму (ЭЭГ) мозга в момент его смерти. Исследователи пришли к выводу, что человек при умирании впадает в состояние, похожее на сон или глубокую медитацию.
В больницу попал 87-летний мужчина с эпилепсией и травмой головы из-за неудачного падения. Он не выжил. Но врачи смогли получить непрерывную 15-минутную запись электроэнцефалограммы.
Учёных заинтересовали два момента записи — во время биения сердца и после его остановки. По ЭЭГ видно, что почти вся мозговая активность упала, но при этом произошёл всплеск гамма-ритма. Такое возможно при состоянии, похожем на сновидение или глубокую медитацию. Учёные предполагают, что мужчина видел какие-то образы, возможно воспоминания о прошедшей жизни.
Исследователи отметили, что им предстоит изучать этот феномен и дальше.
Источник: TJ