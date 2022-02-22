Учёные узнали, что происходит в мозге умирающего человека

В больницу попал 87-летний мужчина с эпилепсией и травмой головы из-за неудачного падения. Он не выжил. Но врачи смогли получить непрерывную 15-минутную запись электроэнцефалограммы.

Учёных заинтересовали два момента записи — во время биения сердца и после его остановки. По ЭЭГ видно, что почти вся мозговая активность упала, но при этом произошёл всплеск гамма-ритма. Такое возможно при состоянии, похожем на сновидение или глубокую медитацию. Учёные предполагают, что мужчина видел какие-то образы, возможно воспоминания о прошедшей жизни.

Исследователи отметили, что им предстоит изучать этот феномен и дальше.