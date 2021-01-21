Учёные узнали, что самцы богомолов дерутся с самками для выживания при спаривании

Такое поведение насекомых обнаружили сотрудники Оклендского университета. Они наблюдали за богомолами Miomantis caffra и увидели, что перед спариванием они дерутся.

Раньше учёные думали, что самцы богомолов наоборот перед спариванием пытаются быть предельно осторожны. Однако исследователи, наблюдая за Miomantis caffra, увидели, что самцы прыгают на самок, взмахивая крыльями. Партнёрша отвечает на это агрессией, и начинается схватка. Самцы пытаются схватить самок ногами. Иногда получается, иногда нет. В любом случае, это более выигрышная стратегия для самцов.