Учёные узнали, что улучшает память молодым, но ухудшает пожилым

Речь идёт о пребывании в новой обстановке. Это, по идее, стимулирует процесс обучения у людей. И данный эффект действительно работает, но только на молодых людях. У пожилых изучение новой среды приводит к ухудшению последующего запоминания информации.

К такому выводу исследователи пришли после эксперимента, в котором участвовали 439 человек из разных возрастных групп — дети (8-11 лет), подростки (12-17 лет), молодые люди (18-44 года) и пожилые (старше 45 лет).

Их погружали в одну из двух виртуальных сред, которые нужно было свободно исследовать. Затем испытуемых делили на две группы: одна исследовала ту же среду повторно, а другая изучала новую. В итоге у подростков и молодых людей память оказалась лучше.

Учёные предположили, что это связано с гормоном дофамином. Новая среда повышает его уровень, а у пожилых людей дофаминовая система ослабевает.