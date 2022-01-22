Учёные узнали, что вызывает омоложение на клеточном уровне

В новой научной статье говорится, что физические упражнения могут быть действительно полезными для пожилых людей. Во время эксперимента учёные дали престарелым лабораторным мышам доступ к утяжелённому колесу для упражнений. Старые мыши могут пробегать от шести до восьми километров в день, в основном рывками, в то время как молодые мыши могут пробегать до 10-12 километров. Утяжелённое колесо гарантировало, что нагрузка на животных будет больше.

Через два месяца таких тренировок у упражнявшихся мышей эпигенетический возраст оказался на восемь недель меньше, чем у неспортивных грызунов.