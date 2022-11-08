Учёные узнали, что заставляет людей танцевать

19:49, 08 ноября 2022
1 мин.
Учёные узнали, что заставляет людей танцеватьМы даже не осознаём это
Исследователи изучили взаимосвязь между басами и танцем благодаря эксперименту, проведённому во время реального концерта электронной музыки.
Исследование показало, что участники танцевали почти на 12% больше, когда исследователи включали низкочастотные звуки, которые танцоры даже не могли слышать.
«Они не могли сказать, когда произошли эти изменения, но их движения управлялись этим», — отметил один из авторов исследования. Результаты подтверждают особую связь между басом и танцем, которая никогда не была научно доказана.
Эксперимент, как уже было сказано, проводился на концерте электронной музыки Orphyx. Около 60 из 130 человек были снабжены головными повязками с датчиками движения.