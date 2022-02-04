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Учёные узнали, что жвачка предотвращает преждевременные роды

Это неожиданное исследование
Американские учёные заявили, что жевательная резинка без сахара может предотвратить преждевременные роды.
Учёные узнали, что жвачка предотвращает преждевременные роды

Американская исследовательница с коллегами искала средство против преждевременных родов и отправилась в Малави. В этой стране фиксируют множество таких случаев. Всего в исследовании поучаствовали 10 тысяч малавийских женщин. Их разделили на две группы: одной дали жвачку без сахара и сказали жевать её каждый день в течение беременности, утром и вечером по десять минут. Другой группе рассказали о базовых способах поддержания гигиены ротовой полости.

Оказалось, что среди тех, кто жевал жвачку было в итоге меньше преждевременных родов. Жевательная резинка смогла защитить каждую 26 беременную от преждевременных родов.

В целом, у женщин, жевавших резинку, в конце беременности было меньше проблем со здоровьем дёсен. Учёные пришли к выводу, что через повреждённые десны бактерии попадают в кровоток, который со временем переносит их в плаценту. Жвачка же содержит искусственный подсластитель ксилит снижает количество вредных бактерий Streptococcus mutans во рту.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения по поводу здоровья посоветуйтесь со специалистом.

Источник: Популярная механика
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