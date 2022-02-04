Учёные узнали, что жвачка предотвращает преждевременные роды

Американская исследовательница с коллегами искала средство против преждевременных родов и отправилась в Малави. В этой стране фиксируют множество таких случаев. Всего в исследовании поучаствовали 10 тысяч малавийских женщин. Их разделили на две группы: одной дали жвачку без сахара и сказали жевать её каждый день в течение беременности, утром и вечером по десять минут. Другой группе рассказали о базовых способах поддержания гигиены ротовой полости.

Оказалось, что среди тех, кто жевал жвачку было в итоге меньше преждевременных родов. Жевательная резинка смогла защитить каждую 26 беременную от преждевременных родов.

В целом, у женщин, жевавших резинку, в конце беременности было меньше проблем со здоровьем дёсен. Учёные пришли к выводу, что через повреждённые десны бактерии попадают в кровоток, который со временем переносит их в плаценту. Жвачка же содержит искусственный подсластитель ксилит снижает количество вредных бактерий Streptococcus mutans во рту.

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