Учёные узнали, действительно ли чиста родниковая вода

Около 70 % территории Мурманской области занимает Кольский полуостров. Он богат водой. Многие местные жители считают, что родниковая вода там намного чище, чем из-под крана. Всего в регионе известно около 70 родников.

Учёные решили проверить, правда ли в родниках вода чище. Они изучили 24 природных источника рядом с крупными городами Мурманской области. Воду оттуда проверили на соответствие стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Агентства по охране окружающей среды США (USEPA), Европейской комиссии (ЕК) и Санитарно-эпидемиологических правил и норм России (СанПиН).

Анализ показал, что вода из некоторых родников не соответствуют требования. Там повышена концентрация вредных веществ — иногда в 2,5 раза от нормы. В трёх популярных родниках было слишком много алюминия и марганца.

К счастью, учёные выделили хотя бы по одному источнику возле каждого города, воду из которого можно пить. Возле каждого источника разместили таблички с QR-кодами, которые ведут на страницу с информацией о составе воды.