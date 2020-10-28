Учёные узнали, годится ли марсианский грунт для выращивания растений

Кратко о работе исследователей пишет Naked Science. Учёным известно, что марсианский грунт содержит вещества, необходимые растениям для роста. Это азот, калий и фосфор. Тем не менее, их наличие не значит, что они доступны для растений. Также неизвестна их концентрация.

Для того, чтобы заполнить пробелы, учёные смоделировали марсианский грунт на Земле. Исследования всё ещё идут, но уже есть предварительные результаты. Учёные увидели, что сама текстура имитации марсианского грунта может осложнить выращивание растений. К сожалению, такая почва слишком сухая и твёрдая. Хорошо то, что грунт можно улучшить. Для этого нужно добавить специальные бактерии и грибы.