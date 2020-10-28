Наука и технологии
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Учёные узнали, годится ли марсианский грунт для выращивания растений
Сам по себе, кажется, не очень
Американские учёные разработали искусственные почвенные смеси, имитирующие марсианский грунт. Исследователи хотели узнать, годится ли такая почва для выращивания растений. Все эксперименты — ради светлого будущего человеческих колоний на Марсе.
Кратко о работе исследователей пишет Naked Science. Учёным известно, что марсианский грунт содержит вещества, необходимые растениям для роста. Это азот, калий и фосфор. Тем не менее, их наличие не значит, что они доступны для растений. Также неизвестна их концентрация.
Для того, чтобы заполнить пробелы, учёные смоделировали марсианский грунт на Земле. Исследования всё ещё идут, но уже есть предварительные результаты. Учёные увидели, что сама текстура имитации марсианского грунта может осложнить выращивание растений. К сожалению, такая почва слишком сухая и твёрдая. Хорошо то, что грунт можно улучшить. Для этого нужно добавить специальные бактерии и грибы.