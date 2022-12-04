Учёные узнали, из-за чего студенты много пьют

22:34, 04 декабря 2022
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Учёные узнали, из-за чего студенты много пьютНа алкоголизм может влиять детский опыт
Новое исследование обнаружило связь между употреблением алкоголя в колледже и неблагоприятным опытом в детстве. Оказалось, что чем больше у человека в детстве было переживаний, тем более нездоровые отношения у него будут с алкоголем.
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Предыдущие исследования показали, что неблагоприятный детский опыт имеет последствия для психического и физического здоровья, повышая уязвимость к зависимости. В новом исследовании изучили связь с употреблением алкоголя во время учёбы в колледже.
Опросники показали, что больше о плохих детских переживаниях рассказывали женщины, однако потребление алкоголя было всё равно выше у травмированных в детстве мужчин.