Учёные узнали, из-за чего студенты много пьют

Предыдущие исследования показали, что неблагоприятный детский опыт имеет последствия для психического и физического здоровья, повышая уязвимость к зависимости. В новом исследовании изучили связь с употреблением алкоголя во время учёбы в колледже.

Опросники показали, что больше о плохих детских переживаниях рассказывали женщины, однако потребление алкоголя было всё равно выше у травмированных в детстве мужчин.