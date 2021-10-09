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Учёные узнали, как арахис влияет на мозг

Если есть его каждый день
Испанские учёные изучили, как употребление арахиса может влиять на мозг.
Учёные узнали, как арахис влияет на мозг

Стоит отметить, что экспериментальная группа учёных была небольшой: они взяли 63 здоровых молодых человека в возрасте от 19 до 33 лет. Исследователи стали давать им ежедневно порцию орехов в виде жареного арахиса и арахисового масла. Эксперимент длился шесть месяцев. Всё это время испытуемые проходили тесты на когнитивные способности, устойчивость к стрессу. Также учёные оценивали их показатели тревоги и депрессии.

В итоге исследователи пришли к выводу, что ежедневное потребление арахиса может положительно сказаться на когнитивных функциях, а также улучшить реакцию на стресс у молодых здоровых людей.

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