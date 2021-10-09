Учёные узнали, как арахис влияет на мозг

Стоит отметить, что экспериментальная группа учёных была небольшой: они взяли 63 здоровых молодых человека в возрасте от 19 до 33 лет. Исследователи стали давать им ежедневно порцию орехов в виде жареного арахиса и арахисового масла. Эксперимент длился шесть месяцев. Всё это время испытуемые проходили тесты на когнитивные способности, устойчивость к стрессу. Также учёные оценивали их показатели тревоги и депрессии.

В итоге исследователи пришли к выводу, что ежедневное потребление арахиса может положительно сказаться на когнитивных функциях, а также улучшить реакцию на стресс у молодых здоровых людей.

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