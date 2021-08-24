Учёные узнали, как красное вино влияет на артериальное давление

Как оказалось, это связано с употреблением ягод, красного вина и других продуктов, содержащих флавоноиды. В кишечнике эти растительные полифенолы метаболизируются микробиотой и превращаются в вещества, полезные для сердца и сосудов. При употреблении продуктов с флавоноидами микробиота в целом изменяется в лучшую сторону.

Исследователи на практике увидели, что диета, богатая флавоноидами, связана с более низкими уровнями систолического давления. А повышенное потребление ягод и красного вина ассоциировалось с более разнообразным составом кишечной микробиоты. Также полезно есть яблоки и груши.

Учёные также рассчитали, что 1,6 порции ягод в день снижают артериальное давление на 4,1 миллиметра ртутного столба, а 250 миллилитров красного вина в неделю — на 3,7 миллиметра ртутного столба.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения по изменению диеты посоветуйтесь со специалистом.