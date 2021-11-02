Учёные узнали, как лишить студентов тяги к алкоголю

В исследовании участвовали 60 студентов 18-25 лет. Этих людей классифицировали как склонных к опасному поведению и зависимостям. Перед экспериментом добровольцам показали красивый видеоролик о приготовлении коктейлей, чтобы вызвать у них желание выпить. Затем участников разделили на три группы. Первая пять минут выполняла серию 45-секундных упражнений: приседали, отжимались, подпрыгивали. Вторая группа раскрашивала картинки всё это время. А третья просто молча сидела в лаборатории 5 минут.

Затем студентов опросили про алкоголь и самочувствие. Оказалась, что тяга людей из первой группы к алкоголю стала слабее, чем у других групп. Эти же люди демонстрировали более позитивный настрой.