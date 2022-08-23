Учёные узнали, как на Земле появилась вода

Учёные после изучения редких образцов, которые были собраны в ходе японской миссии, пришли к выводу, что вода на Землю могла быть принесена другими космическими объектами. В частности, астероидами.

Для этого эксперты проанализировали материал, который был принесён в 2020 году на нашу планету с астероида Рюгу. Собраны 5,4 г пыли и камней были благодаря японскому космическому зонду «Хаябус-2».