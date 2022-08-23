Учёные узнали, как на Земле появилась вода

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Учёные узнали, как на Земле появилась водаВозможно, вы удивитесь
Специалисты провели анализ образцов, которые были получены в ходе японской миссии. Длилась эта миссия шесть лет, и её результаты оказались неожиданными.
Учёные после изучения редких образцов, которые были собраны в ходе японской миссии, пришли к выводу, что вода на Землю могла быть принесена другими космическими объектами. В частности, астероидами.
Для этого эксперты проанализировали материал, который был принесён в 2020 году на нашу планету с астероида Рюгу. Собраны 5,4 г пыли и камней были благодаря японскому космическому зонду «Хаябус-2».
В июне этого года одна из групп учёных нашла органический материал, который подтверждает, что аминокислоты могли образоваться в космическом пространстве.
В недавней статье, которая была опубликована в Nature Astronomy, специалисты отметили, что образцы с Рюгу могут объяснить, как миллиарды лет назад на Земле сформировались океаны.