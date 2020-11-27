Учёные узнали, как начать легче переносить понедельники

Об этом исследовании кратко пишет Inc. Сообщается, что участники эксперимента работали по стандартному графику, то есть полный рабочий день по будням. Людей разделили на две группы и попросили заполнить анкеты в пятницу и понедельник. Кроме того, участники из первой группы должны были проводить выходные как обычно, а участники из второй должны были представить, что суббота и воскресенье — это отпуск.

Анализ анкет показал, что люди из второй группы чувствовали себя более счастливыми и им было легче возвращаться на работу в понедельник. Правда, пока неясно, насколько продолжителен этот эффект.