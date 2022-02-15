Учёные узнали, как не дать мороженому растять

Физики выяснили, что основной поток энергии лёд, лежащий на солнце, получает, поглощая излучение в диапазоне от 0,3 до 2,5 микрометров. При этом он испускает чернотельное излучение в диапазоне от 2,5 до 18 микрометров. Учёные поняли, что можно пассивно сохранять лед от таяния оптическими методами.

Исследователи обнаружили пригодный для этого материал: биоразлагаемые плёнки из иерархически структурированного ацетата целлюлозы. Они могут эффективно рассеивать солнечный свет. Кроме того, материал обладает высоким коэффициентом излучения в среднем инфракрасном диапазоне.

Учёные заворачивали замороженные продукты в различные материалы, в том числе в тот, что описан выше, и оставляли их под прямыми солнечными лучами. Продукты в плёнке на основе ацетата целлюлозы сохранили отрицательную температуру 5,5 часа. Мороженое в таком пакете продержалось почти целым в течение 80 минут.