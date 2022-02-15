Наука и технологии
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Учёные узнали, как не дать мороженому растять

Создали специальный пакет
Учёные создали плёнку из пористого ацетата целлюлозы, которая может сохранять лёд от таяния под действием прямых солнечных лучей. Её успешно применили на мороженом.
Учёные узнали, как не дать мороженому растять

Физики выяснили, что основной поток энергии лёд, лежащий на солнце, получает, поглощая излучение в диапазоне от 0,3 до 2,5 микрометров. При этом он испускает чернотельное излучение в диапазоне от 2,5 до 18 микрометров. Учёные поняли, что можно пассивно сохранять лед от таяния оптическими методами.

Исследователи обнаружили пригодный для этого материал: биоразлагаемые плёнки из иерархически структурированного ацетата целлюлозы. Они могут эффективно рассеивать солнечный свет. Кроме того, материал обладает высоким коэффициентом излучения в среднем инфракрасном диапазоне.

Учёные заворачивали замороженные продукты в различные материалы, в том числе в тот, что описан выше, и оставляли их под прямыми солнечными лучами. Продукты в плёнке на основе ацетата целлюлозы сохранили отрицательную температуру 5,5 часа. Мороженое в таком пакете продержалось почти целым в течение 80 минут.

Учёные узнали, как не дать мороженому растять
Источник: N+1
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