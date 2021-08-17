Учёные узнали, как незрячие понимают цвета

О работе нейробиологов и психологов из Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе и Йельского университета рассказывает Naked Science.

Исследователи опрашивали слепых и зрячих взрослых о цвете различных объектов, а также просили их предположить, почему они имеют такой цвет. Кроме того, испытуемые отвечали на вопрос о вероятности того, что два похожих объекта будут одного цвета.

Незрячие участники эксперимента не всегда соглашались в определении цвета у объектов, например, не понимали, чт огурец — зелёный. Но их остальные рассуждения были такими же, как у зрячих. Так, многие слепые участники рассказали, что белые медведи должны обладать тёмным мехом, чтобы поглощать тепло. То есть их объяснение было логичным.

Также учёные попросили испытуемых предсказать цвет воображаемых объектов. И зрячие, и незрячие предлагали идентичные решения.