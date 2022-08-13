Учёные узнали, как похудеть людям, которым не помогают диеты

«Результаты говорят нам о том, что когда мы видим людей с ожирением, которые не реагируют на ограничения в питании, их следует переводить на физическую активность», — сообщили учёные.

Их исследование раскрывает молекулярные механизмы, которые определяют то, что диета и физические упражнения по-разному влияют на разных людей. Учёные выяснили, что физические упражнения улучшают метаболизм и повышают способность людей с ожирением терять вес, даже если они «устойчивы к диете».

«Для тех людей, у которых есть ожирение и у которых были огромные трудности с похудением, у нас есть сообщение: вы принадлежите к группе людей, для которых физические упражнения особенно важны. Они действительно помогут вам похудеть», — отметили исследователи.