Учёные узнали, как у человека появились некоторые гены

Новые гены обычно возникают благодаря хорошо известным механизмам, таким как дупликация, когда случайно производятся копии ранее существовавших генов, которые со временем могут начать выполнять новые функции.

Однако 155 генов, похоже, появились с «нуля», на участках ДНК, которые ранее не содержали никаких инструкций.

Некоторые из новых генов, идентифицированных в этом новом исследовании, можно проследить вплоть до самых ранних млекопитающих. Исследователи обнаружили, что два гена появились после разделения человека и шимпанзе. А один ген, играющий роль в построении ткани нашего сердца, появился, когда общий предок человека и шимпанзе отделился от предка гориллы. В других сравнительных анализах исследователи также выявили в трёх новых генах варианты, связанные с заболеваниями. Наличие этих случайных мутаций может указывать на некоторую связь с мышечной дистрофией, пигментным ретинитом и синдромом Алазами.