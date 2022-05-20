Учёные узнали, как у организмов появилась голова

Древние организмы обходились без позвоночника, головы и головного мозга. Однако со временем нейроны стали концентрироваться в одном месте, образуя нервный ганглий, который постепенно выделился в полноценный мозг.

Чтобы понять этот процесс, учёные изучили оболочников Ciona intestinalis, примитивных морских хордовых животных. У их личинок наблюдается простейший аналог будущего головного мозга. Исследователи обнаружили, что развитие соответствующих нейронов у животных контролируется геном Hmx. Этот же ген, как оказалось, определяет образование головного нервного ганглия у миног. Hmx назвали консервативным в эволюции геном. «Возможно, его структура и функции определились уже у общего предка позвоночных и оболочников», — добавили учёные.