Учёные узнали, как удержаться от измены

По словам ведущего автора исследования, люди обманывают по разным причинам. Они могут быть вполне довольны своими отношениями, но всё же могут предавать своих партнёров. Например, люди с так называемым «избегающим типом» привязанности могут пытаться сохранять дистанцию ​​и контролировать свои отношения с помощью измены.

«Люди часто обманывают не потому, что планировали это сделать», — оправдывает исследователь изменщиков. — «Скорее, возможность представилась, и они были слишком истощены — слишком устали, слишком пьяны, слишком рассеяны — чтобы бороться с искушением».

В исследовании авторы обнаружили, что принятие точки зрения партнёра снижает сексуальный и романтический интерес к другим людям. Иными словами, старайтесь чаще «бывать в чужой шкуре».