Учёные узнали, как успокоить тревожных собак

Исследователи изучили 1308 собак с по крайней мере одной формой тревожного поведения. Из них 273 страдали генерализованным тревожным расстройством, состоянием, при котором животное проявляет постоянную тревогу или страх независимо от происходящего.

Оказалось, что если такие собаки принимали участие в спортивных мероприятиях, то они с большей вероятностью выздоравливали.