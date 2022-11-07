Учёные узнали, как заставить вас перестать есть сладкое

Авторы новой научной работы провели эксперимент с участием 48 человек в возрасте 18-44 лет. Все они привыкли есть сладкие продукты. Добровольцам сказали, что изучают их вкусовые предпочтения, хотя цель эксперимента была другой.

Испытуемым показывали изображения 60 продуктов питания. Первую половина из этих продуктов пометили, как «не содержащие сахара», а вторую — как «сахаросодержащие». Участников попросили указать, за какую сумму они бы приобрели каждый из товаров. Затем их разделили в экспериментальную и контрольную группы. Экспериментальная группа прослушала рассказ диетолога о том, как вреден сахар для здоровья. Контрольная группа слушала рассказ о почерке.

Оказалось, что до прослушивания лекции про сахар испытуемые были готовы купить сахаросодержащий продукт за 45 рублей, а после — за сумму в среднем на шесть рублей меньше.

«Полученные нами результаты позволяют предположить, что на употребление вредной пищи можно влиять, вызывая у человека страх и грусть. Это может помочь в разработке новых маркетинговых подходов, влияющих на выбор продуктов питания. Также мы предлагаем использовать в качестве меры по оздоровлению питания взрослых рассказы экспертов в сфере здравоохранения», — отметили исследователи.