Учёные узнали, как жили птицы-слоны

Птицы-слоны (Aepyornithiformes) вымерли около 1000 лет назад, вскоре после того, как люди впервые заселили Мадагаскар. Это были поистине огромные птицы, некоторые из них весили более 700 кг и достигали трёхметрового роста. Их яйца весом 10 кг были в 150 раз больше куриного яйца.

До сих пор ведутся споры о том, сколько видов птиц-слонов существовало на самом деле. В своё время было выделено 16 видов на основе различий, обнаруженных между окаменелостями. В 1960-х годах это число сократилось до семи видов, а в последней редакции было решено оставить четыре вида.