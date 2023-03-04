Учёные узнали, как жили птицы-слоны

Учёные узнали, как жили птицы-слоныОни были огромными
Вымершие птицы-слоны Мадагаскара — самые большие из когда-либо живших птиц — привлекают внимание учёных уже много лет. О них мало что известно, но недавно исследователи проанализировали образцы ископаемой яичной скорлупы и узнали об этом роде чуть больше.
Фото: Gifford Miller
Птицы-слоны (Aepyornithiformes) вымерли около 1000 лет назад, вскоре после того, как люди впервые заселили Мадагаскар. Это были поистине огромные птицы, некоторые из них весили более 700 кг и достигали трёхметрового роста. Их яйца весом 10 кг были в 150 раз больше куриного яйца.
До сих пор ведутся споры о том, сколько видов птиц-слонов существовало на самом деле. В своё время было выделено 16 видов на основе различий, обнаруженных между окаменелостями. В 1960-х годах это число сократилось до семи видов, а в последней редакции было решено оставить четыре вида.
Bonnie Koopmans
Помочь понять различия позволяет анализ ДНК. Учёные собрали сотни ископаемых яичных скорлуп возрастом 1000 лет со всего Мадагаскара. Они проанализировали образцы и поняли, что видов птиц-слонов не так много, как считалось ранее, — между образцами было очень мало генетических различий.
Кроме того, учёные обнаружили, что один из образцов с севера Мадагаскара принадлежал ещё не известной линии крупных птиц-слонов, которые весили 230 кг. И это не все неожиданные результаты: исследователи также определили потенциальные факторы видообразования и чрезвычайного гигантизма у птиц. По мере того как Мадагаскар становился суше и прохладнее во время последнего ледникового периода, растительность менялась, и птицы-слоны, возможно, приспосабливались к новым нишам.