Учёные узнали, какая еда делает боль более невыносимой

Исследователи провели эксперименты с мышами. Одну группу грызунов в течение восьми недель кормили обычной пищей, а другую — продуктами с высоким содержанием жиров. Учёные исключили развитие ожирения или диабета, чтобы это не влияло на результаты исследования.

В результате выяснилось, что диета с высоким содержанием жиров делает грызунов чувствительнее к болевым стимулам, а также провоцирует хроническую боль. Учёные пришли к выводу, что за это ответственна одна из жирных кислот — пальмитиновая.