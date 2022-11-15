Наука и технологии
16:30, 15 ноября 2022
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Учёные узнали, какая еда делает боль более невыносимой

Лучше ею не злоупотреблять

Нейробиологи из Техасского университета выяснили, что существуют продукты, которые могут спровоцировать хроническую боль и повышенную чувствительность организма к болевым ощущениям.

Учёные узнали, какая еда делает боль более невыносимой

Исследователи провели эксперименты с мышами. Одну группу грызунов в течение восьми недель кормили обычной пищей, а другую — продуктами с высоким содержанием жиров. Учёные исключили развитие ожирения или диабета, чтобы это не влияло на результаты исследования.

В результате выяснилось, что диета с высоким содержанием жиров делает грызунов чувствительнее к болевым стимулам, а также провоцирует хроническую боль. Учёные пришли к выводу, что за это ответственна одна из жирных кислот — пальмитиновая.

Источник фото:unsplash
Источник:Газета.ру
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