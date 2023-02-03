Учёные узнали, какие люди обычно создают себе фальшивые профили в соцсетях

Само слово «кэтфишинг» произошло из одноимённого документального фильма, в котором рассказывается история о молодом человеке, завязавшем отношения с молодой женщиной в соцсети. Со временем он узнал, что большая часть информации о ней была ложной.

К «тёмным» чертами личности же относят макиавеллизм, нарциссизм, психопатия и садизм. Исследование показало, что склонность к кэтфишингу была связана со всеми четырьмя чертами.