Учёные узнали, какие люди обычно создают себе фальшивые профили в соцсетях

14:23, 03 февраля 2023
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Учёные узнали, какие люди обычно создают себе фальшивые профили в соцсетяхТакое явление называют кэтфишингом
Учёные обнаружили связь между «тёмными» чертами личности и кэтфишингом, ситуацией, когда человек выдаёт себя за другого в соцсетях и таким образом обманывает людей.
Фото: Unsplash
Само слово «кэтфишинг» произошло из одноимённого документального фильма, в котором рассказывается история о молодом человеке, завязавшем отношения с молодой женщиной в соцсети. Со временем он узнал, что большая часть информации о ней была ложной.
К «тёмным» чертами личности же относят макиавеллизм, нарциссизм, психопатия и садизм. Исследование показало, что склонность к кэтфишингу была связана со всеми четырьмя чертами.