Наука и технологии
17:25, 10 февраля 2023
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Учёные узнали, какой хлеб снижает уровень сахара в крови

Очень важен состав

Учёные из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что хлеб из нутовой муки снижает уровень сахара в крови, а также дольше сохраняет чувство сытости.

Учёные узнали, какой хлеб снижает уровень сахара в крови

Фото: Unsplash

Нут — это зернобобовая культура. Из неё научились делать муку, которая сохраняет структуру пищевых волокон цельных бобовых.

Эксперименты показали, что изготовленный из такой муки хлеб увеличивает передачу сигналов сытости из кишечника в мозг. Если в продукте хотя бы 30% нутовой муки, то уровень глюкозы в крови на 40% ниже по сравнению уровнем после употребления хлеба из белой пшеничной муки.

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