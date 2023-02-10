Учёные узнали, какой хлеб снижает уровень сахара в крови

17:25, 10 февраля 2023
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Учёные узнали, какой хлеб снижает уровень сахара в кровиОчень важен состав
Учёные из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что хлеб из нутовой муки снижает уровень сахара в крови, а также дольше сохраняет чувство сытости.
Фото: Unsplash
Нут — это зернобобовая культура. Из неё научились делать муку, которая сохраняет структуру пищевых волокон цельных бобовых.
Эксперименты показали, что изготовленный из такой муки хлеб увеличивает передачу сигналов сытости из кишечника в мозг. Если в продукте хотя бы 30% нутовой муки, то уровень глюкозы в крови на 40% ниже по сравнению уровнем после употребления хлеба из белой пшеничной муки.