Учёные узнали ключевой фактор ожирения

22:03, 08 ноября 2022
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Учёные узнали ключевой фактор ожиренияНужно стараться есть белковые продукты
Учёные год наблюдали за пищевыми привычками австралийцев и убедились: потребление продуктов с высокой степенью переработки и рафинирования являются основным фактором роста ожирения в западном мире.
Дело в том, что в выосокообработанных пищевых продуктах не хватает белка, от этого человек не насыщается и у него возникает тяга к еде. «Если белок в нашем рационе разбавлен жирами и углеводами, мы будем потреблять больше, чтобы получить достаточно белка, которого жаждет наш организм», — пояснили учёные.
Исследование доказало, что у тех, кто получал в начале дня более высокую долю энергии из белка, общее потребление за день было намного ниже.