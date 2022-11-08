Учёные узнали ключевой фактор ожирения

Дело в том, что в выосокообработанных пищевых продуктах не хватает белка, от этого человек не насыщается и у него возникает тяга к еде. «Если белок в нашем рационе разбавлен жирами и углеводами, мы будем потреблять больше, чтобы получить достаточно белка, которого жаждет наш организм», — пояснили учёные.

Исследование доказало, что у тех, кто получал в начале дня более высокую долю энергии из белка, общее потребление за день было намного ниже.