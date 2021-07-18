Учёные узнали, когда люди начали выращивать коноплю

Исследователи провели анализ геномов растений со всего мира. Они решили сделать это, так как история одомашнивания каннабиса недостаточно изучена, в основном из-за юридических ограничений.

Учёные увидели, что конопля посевная была одомашнена в раннем неолите в Восточной Азии, около 12 тысяч лет назад. Эта трава тысячелетиями использовалась для изготовления текстиля, а также из-за её лечебных и рекреационных свойств. Люди также занимались селекцией. В результате отбора были выведены сорта, которые позволили добывать максимальное количество смолки.

Исследователи также отметили, что их работа отражает то, как меняются социальные установки относительно использования данного растения.