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Учёные узнали, когда первые четвероногие на Земле вышли на сушу

Это самая точная оценка
Когда четвероногие отделились от рыб? Группа исследователей из Гарвардского университета выяснила это.
Учёные узнали, когда первые четвероногие на Земле вышли на сушу

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Ecology and Evolution, авторы определили наиболее точные временные рамки для появления первых четвероногих. Также они рассказали, что рыбы должны была развить правильную анатомию, прежде чем приблизиться к выходу на сушу.

«Мы смогли установить очень точный возраст происхождения четвероногих — примерно 390 млн лет назад, что на 15 млн лет старше, чем самые древние ископаемые останки таких существ», — сообщили учёные.

Исследователи использовали математическое моделирование, чтобы оценить скорость эволюции ног, и объединили его с данными по известным ископаемым. Также учёные увидели, что четвероногие довольно быстро развивались после того, как отделились от рыб.