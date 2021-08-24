Учёные узнали, когда первые четвероногие на Земле вышли на сушу

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Ecology and Evolution, авторы определили наиболее точные временные рамки для появления первых четвероногих. Также они рассказали, что рыбы должны была развить правильную анатомию, прежде чем приблизиться к выходу на сушу.

«Мы смогли установить очень точный возраст происхождения четвероногих — примерно 390 млн лет назад, что на 15 млн лет старше, чем самые древние ископаемые останки таких существ», — сообщили учёные.

Исследователи использовали математическое моделирование, чтобы оценить скорость эволюции ног, и объединили его с данными по известным ископаемым. Также учёные увидели, что четвероногие довольно быстро развивались после того, как отделились от рыб.