Наука и технологии
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Учёные узнали, когда собаки начали жить с предками человека

Раньше, чем мы думали
Учёные нашли останки древних собак на территории Грузии рядом от стоянки предков человека. Это доказывает, что два вида жили вместе ещё 1,8 млн лет назад.
Учёные узнали, когда собаки начали жить с предками человека

В целом, учёные полагают, что собаки стали жить вместе с homo sapiens более 35 тысяч лет назад. Люди из Дманиси, чья стоянка была обнаружена в Грузии, не являются homo sapiens и жили примерно 1,8 млн лет назад. Эти люди, впрочем, близки к современному человеку, а также к неандертальцу и денисовцу.

Исследователи увидели, что вымерший подвид животных, который называют «странная собака» или евразийская охотничья собака, жил и охотился рядом с людьми из Дманиси. Это, конечно, не значит, что предки человека одомашнили собак, но они существовали с ними в неком симбиозе.