Учёные узнали, когда собаки начали жить с предками человека

В целом, учёные полагают, что собаки стали жить вместе с homo sapiens более 35 тысяч лет назад. Люди из Дманиси, чья стоянка была обнаружена в Грузии, не являются homo sapiens и жили примерно 1,8 млн лет назад. Эти люди, впрочем, близки к современному человеку, а также к неандертальцу и денисовцу.

Исследователи увидели, что вымерший подвид животных, который называют «странная собака» или евразийская охотничья собака, жил и охотился рядом с людьми из Дманиси. Это, конечно, не значит, что предки человека одомашнили собак, но они существовали с ними в неком симбиозе.