Учёные узнали, кто тяжелее переживает смерть супруга — мужчины или женщины

Анализ данных показал, что у мужчин 65-69 лет на 70% повышается шанс умереть в течение следующего года после смерти жены. Среди женщин же этот риск повышался всего на 27%. Это всё в сравнении с теми людьми, которые не теряли супругов.

Учёные предположили, что на это может влиять, например, домашний быт. Когда муж теряет жену, в его доме становится менее прибрано, что негативно сказывается на психическом состоянии. Женщины же могут быть более устойчивы психологически. Кроме того, мужчины нередко опасаются демонстрировать свою слабость после потери супруги.