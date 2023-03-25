Наука и технологии
14:45, 25 марта 2023
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Учёные узнали, кто тяжелее переживает смерть супруга — мужчины или женщины

У кого сильнее повышается риск умереть в течение следующего года

Учёные из Копенгагенского университета решили выяснить, кто переживает потерю супруга сильнее — мужья или жёны. Для этого исследователи наблюдали в течение шести лет за 925 тысячами пожилых датчан.

Учёные узнали, кто тяжелее переживает смерть супруга — мужчины или женщины

Фото: Unsplash

Анализ данных показал, что у мужчин 65-69 лет на 70% повышается шанс умереть в течение следующего года после смерти жены. Среди женщин же этот риск повышался всего на 27%. Это всё в сравнении с теми людьми, которые не теряли супругов.

Учёные предположили, что на это может влиять, например, домашний быт. Когда муж теряет жену, в его доме становится менее прибрано, что негативно сказывается на психическом состоянии. Женщины же могут быть более устойчивы психологически. Кроме того, мужчины нередко опасаются демонстрировать свою слабость после потери супруги.

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