Наука и технологии
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Учёные узнали, кто живёт на Эвересте

И нашли там неожиданные вещи
Международная команда учёных проанализировала ДНК из проб воды, отобранных на высоте 4,5-5,5 километра на Эвересте. Это позволило им идентифицировать всех, кто проживает на самой высокой горе мира.
Учёные узнали, кто живёт на Эвересте

Всего учёные обнаружили генетический материал представителей 187 отрядов. Все эти существа проживают в альпийской зоне, где уже нет деревьев, но цветут растения, и в золовой зоне, где не произрастают покрытосеменные.

187 отрядов — это 16,3% всех известных отрядов живых организмов. Так, среди обнаруженных животных были коловратки и тихоходки. Учёные нашли даже ДНК домашних собак и куриц. Вероятно, они забрели на Эверест из-за деятельности человека.

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