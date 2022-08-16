Учёные узнали, кто живёт на Эвересте

Всего учёные обнаружили генетический материал представителей 187 отрядов. Все эти существа проживают в альпийской зоне, где уже нет деревьев, но цветут растения, и в золовой зоне, где не произрастают покрытосеменные.

187 отрядов — это 16,3% всех известных отрядов живых организмов. Так, среди обнаруженных животных были коловратки и тихоходки. Учёные нашли даже ДНК домашних собак и куриц. Вероятно, они забрели на Эверест из-за деятельности человека.