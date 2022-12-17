Учёные узнали, насколько стара вода на Земле

Новая научная статья показывает, что в других молодых солнечных системах тоже много воды. Авторы утверждают, что возраст воды на нашей планете составляет 4,5 млрд лет — почти столько же, сколько у Земли.

Формирование Солнечной системы начинается с гигантского молекулярного облака. Облако в основном состоит из водорода, основного компонента воды. Когда водород соединяется с кислородом, они вступают в реакцию и образуют водяной лёд. Появляется и тяжёлая вода, содержащая дейтерий. Учёные изучили её соотношение к обычной.

Оно показало, что тяжёлая вода возникла ещё при рождении Солнечной системы. Исследователи пришли к выводу, что в целом от 1 до 50 процентов земной воды образовалось на начальном этапе образования системы.