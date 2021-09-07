Учёные узнали, насколько вакцина против COVID-19 защищает беременных

Исследователи, о работе которых рассказывает Naked Science, изучали две группы беременных женщин. в первой были непривитые люди, во второй — привитые.

Исследование показало, что среди привитых вероятность заражения снижается на 67% в первые 14-20 суток после первой вакцины. В период с 7 по 56-е сутки уже формировалась защита уровня в 96%. Испытания проходили с вакциной Pfizer. Что было с беременными после 56-х суток, учёные не смотрели.

К сожалению, пока неизвестны достоверные результаты по «Спутнику V». Ранее Минздрав говорил, что нет данных о том, что российская вакцина представляет опасность для беременных или для плода.