Учёные узнали о неравномерном росте ядра Земли

Учёные выяснили, что восточная половина ядра под индонезийским морем Банда накапливает на 60% больше твёрдых частиц, чем другая половина, расположенная под Бразилией.

Стоит отметить, что хотя Земле более 4 млрд лет, её внутреннее ядро моложе — геологи считают, что оно образовалось от полумиллиарда до 1,5 млрд лет назад. Команда исследователей смоделировала на компьютере рост внутреннего ядра за последний миллиард лет. Наращивание массы ядра, вероятно, стало неравномерным почти сразу. Учёные предполагают, что это может изменять силу магнитного поля Земли.