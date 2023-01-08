Учёные узнали о пользе дальних путешествий для здоровья

18:20, 08 января 2023
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Учёные узнали о пользе дальних путешествий для здоровьяОсобенно для пожилых
Учёные выяснили, что люди, которые часто выезжают за пределы своего района, чувствуют себя более здоровыми как физически, так и психически.
Фото: Unsplash
В частности, учёные заявили, что те, кто регулярно уезжает на расстояние более 30 километров от дома, чаще чувствуют себя хорошо. В исследовании авторы оценили частоту дальних поездок на севере Англии. В опросе участвовали 3014 человек.
Оказалось, что эффект воздействия путешествий на здоровье был более выражен среди лиц старше 55 лет. У них малое количество поездок было связано с уменьшением социальных контактов, сокращением времени общения с друзья и родственниками, невозможностью участия в различных клубах по интересах и реализацией хобби.