Учёные узнали о пользе дальних путешествий для здоровья

В частности, учёные заявили, что те, кто регулярно уезжает на расстояние более 30 километров от дома, чаще чувствуют себя хорошо. В исследовании авторы оценили частоту дальних поездок на севере Англии. В опросе участвовали 3014 человек.

Оказалось, что эффект воздействия путешествий на здоровье был более выражен среди лиц старше 55 лет. У них малое количество поездок было связано с уменьшением социальных контактов, сокращением времени общения с друзья и родственниками, невозможностью участия в различных клубах по интересах и реализацией хобби.