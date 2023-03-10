Учёные узнали о влиянии порно на романтические отношения

Авторы новой работы проанализировали данные 3,5 тысячи американцев, состоящих в романтических отношениях. Исследователи изучили связь между просмотром порно, полом, религиозностью и стабильностью в отношениях.

Они пришли к выводу, что просмотр порнографии негативно влияет на стабильность и продолжительность отношений. Особенно эффект был заметен у религиозных людей. У мужчин почти в два раза чаще фиксировали зависимость от просмотра порно, к тому же они часто предпочитали жёсткие видеоролики.