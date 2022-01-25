Учёные узнали, откуда на Земле взялась вода

Авторы новой научной работы напомнили, что в первые десятки миллионов лет после образования Земли внутренняя структура планеты была не такой, как сейчас. Тогда Земля была более однородной: в ядре ещё не «утонули» более тяжёлые металлические компоненты, а более лёгкие силикатные не оказались целиком в мантии и коре. То есть силикаты тогда подвергались воздействию тех температур и давлений, которые сейчас есть в ядре.

Учёные рассчитали, что были две модификации одного силиката, который могли бы содержать воду. Это α−Mg2SiO5H2 и β−Mg2SiO5H2. Они могли удерживать воду, даже находясь в центре планеты. Когда силикаты были вытеснены к поверхности, они начали постепенно распадаться. Среди продуктов распада 11% по весу составила вода.