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Учёные узнали, почему люди «слышат» духов

Вероятно, они слишком погружены в себя
Учёные из Великобритании попытались установить причину, по которой некоторые люди могут утверждать, что «слышат» духов. Исследователи изучили 65 человек, которые называют себя медиумами.

Кратко об исследовании рассказывает Naked Science. Утверждается, что работа актуальна, так как в Великобритании растёт популярность спиритизма.

Учёные поговорили с 65 медиумами и 143 людьми, которые говорят, что не слышат никаких голосов. Первые заявили, что «слышат» голоса духов довольно часто. 44,6% сообщили, что каждый день, а 33,8% — в течение последнего дня. 65,1% медиумов рассказали, что «слышат» некие голоса внутри своей головы.

Исследователи отталкивались от гипотезы, что опрошенные люди не шарлатаны, а действительно испытывают слуховые галлюцинации. Оказалось, что такие люди более склонны к погружению в себя. Ещё для медиумов оказалось менее важным то, что о них думают другие люди, и оценка внешнего мира для них не слишком актуальна.