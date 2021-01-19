Учёные узнали, почему люди «слышат» духов

Кратко об исследовании рассказывает Naked Science. Утверждается, что работа актуальна, так как в Великобритании растёт популярность спиритизма.

Учёные поговорили с 65 медиумами и 143 людьми, которые говорят, что не слышат никаких голосов. Первые заявили, что «слышат» голоса духов довольно часто. 44,6% сообщили, что каждый день, а 33,8% — в течение последнего дня. 65,1% медиумов рассказали, что «слышат» некие голоса внутри своей головы.

Исследователи отталкивались от гипотезы, что опрошенные люди не шарлатаны, а действительно испытывают слуховые галлюцинации. Оказалось, что такие люди более склонны к погружению в себя. Ещё для медиумов оказалось менее важным то, что о них думают другие люди, и оценка внешнего мира для них не слишком актуальна.