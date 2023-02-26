Учёные узнали причины зависимости от еды

Учёные основывались на теории, которая утверждает, что окружающая среда в раннем возрасте формирует внутренние стратегии распределения энергии и ресурсов. Стратегии быстрой истории жизни у людей характеризуются ранней сексуальной активностью, рискованным поведением и импульсивностью, а также краткосрочными отношениями и ориентацией на немедленное удовлетворение.

Стратегии быстрой истории жизни, скорее всего, будут предпочтительнее в суровых и непредсказуемых условиях. Например, дети, которые растут в бедности или в нестабильной семейной среде, с большей вероятностью выберут именно такие стратегии. Теперь исследователи обнаружили, что более высокий уровень непредсказуемости в детстве был напрямую связан с более высоким уровнем пищевой зависимости, которая несомненно тоже является частью стратегии быстрой истории жизни.